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Жителей Тюменской области предупреждают об ухудшении погоды

Общество, 13:22 26 февраля 2023

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

О резком изменении погодных условий на юге региона 27 февраля сообщает Тюменское ЦГМС.

Днем ожидается мокрый снег, в Уватском районе сильный снег. Возможны гололедные явления, порывы юго-западного ветра 16-21 м/с.

Ухудшение погоды сохранится в ночные часы 28 февраля.

В связи с ожидаемыми погодными условиями увеличивается риск ЧС и происшествий, ограничения в движении и ДТП на дорогах, а также задержки самолетов в аэропорту "Рощино", отмечают в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

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# мокрый снег , погода , снегопад

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