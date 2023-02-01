Жителей Тюменской области предупреждают об ухудшении погоды

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

О резком изменении погодных условий на юге региона 27 февраля сообщает Тюменское ЦГМС.

Днем ожидается мокрый снег, в Уватском районе сильный снег. Возможны гололедные явления, порывы юго-западного ветра 16-21 м/с.

Ухудшение погоды сохранится в ночные часы 28 февраля.

В связи с ожидаемыми погодными условиями увеличивается риск ЧС и происшествий, ограничения в движении и ДТП на дорогах, а также задержки самолетов в аэропорту "Рощино", отмечают в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.



