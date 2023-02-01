Победителей зимних сельских спортивных игр назвали в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени завершились XXIX областные зимние сельские спортивные игры. Церемония закрытия прошла в тюменском легкоатлетическом манеже 26 февраля.

В 2023 году состязаниях участвовали более 900 спортсменов из 22 районов Тюменской области. В командном зачете золото получили представители Тюменского района, серебро завоевала команда Исетского района, бронза у сборной Заводоуковского городского округа.

Из числа победителей будет сформирована команда, которая представит регион на Всероссийских соревнованиях.

Награды победителям и призерам вручили директор департамента физкультуры, спорта и допобразования Тюменской области Евгений Хромин и главный судья соревнований Александр Греченко.

"Уровень подготовки участников очень высокий, до последних минут сохранялась интрига между претендентами на призовые места. Отрадно, что с каждым годом увеличивается количество участников", - отметил Евгений Хромин.