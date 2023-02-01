Конкурс самых быстрых саней выиграл тюменский водоканал

| Фото: пресс-служба компании "Росводоканал Тюмень" | Фото: пресс-служба компании "Росводоканал Тюмень"

Команда "Росводоканала Тюмень" заняла первое место по итогам конкурса "Санный день", который прошел на базе отдыха "Кулига-парк" 26 февраля.

Сотрудники компании наравне с другими скатились со склона на самодельных санях.

"Эмоции непередаваемые! Это счастье! Мы стремились к этой победе, и наш санный болид не подвел. Спасибо группе поддержки! Это наша общая победа!", – поделилась председатель совета молодых специалистов "Росводоканал Тюмень" Наталья Пономарева.

По словам руководителя пресс-службы "Росводоканал Тюмень" Ирины Айдановой, четыре команды набрали по 31 баллу. Но сани сотрудников компании проехали дистанцию быстрее всех.

"Члены жюри оценивали спуск, скорость, дизайн саней, группу поддержки, девиз", – добавила Ирина Айданова.

Отметим, конструкция саней компании "Росводоканал Тюмень" держится на водопроводных трубах. Прочный материал обеспечил безопасность пилотов.

Конкурс "Санный день" на базе отдыха организуют четвертый год. К участию приглашают крупные компании города, предлагают их сотрудникам создать сани и запустить их с горы.

Инна Пахомова