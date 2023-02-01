350 тысяч рублей получит подросток, сломавший зубы на трамплине
350 тыс. рублей заплатит служба заказчика Калининского округа Тюмени подростку, сломавшему зубы на скейт-площадке в сквере "Вьюжный".
Как сообщает прокуратура Тюменской области, в надзорное ведомство обратилась мать 12-летнего пострадавшего с просьбой защитить права ее сына.
Проверка установила, что несовершеннолетний на самокате наехал колесом на трещину на рампе одного из трамплинов. От резкого торможения подросток вылетел за пределы трамплина и ударился головой, получив переломы коронок зубов.
Прокурор округа внес представление об устранении нарушений директору службы заказчика. После происшествия дефекты трамплина были устранены.
Кроме того, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с учреждения в пользу пострадавшего подростка компенсации морального вреда. Калининский районный суд взыскал с ответчика 350 тыс. рублей.