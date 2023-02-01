350 тысяч рублей получит подросток, сломавший зубы на трамплине

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

350 тыс. рублей заплатит служба заказчика Калининского округа Тюмени подростку, сломавшему зубы на скейт-площадке в сквере "Вьюжный".

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в надзорное ведомство обратилась мать 12-летнего пострадавшего с просьбой защитить права ее сына.

Проверка установила, что несовершеннолетний на самокате наехал колесом на трещину на рампе одного из трамплинов. От резкого торможения подросток вылетел за пределы трамплина и ударился головой, получив переломы коронок зубов.

Прокурор округа внес представление об устранении нарушений директору службы заказчика. После происшествия дефекты трамплина были устранены.

Кроме того, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с учреждения в пользу пострадавшего подростка компенсации морального вреда. Калининский районный суд взыскал с ответчика 350 тыс. рублей.