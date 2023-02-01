Снятый в Тюмени фильм "Своими руками" победил в международном кинофестивале Zilant

| Фото: из сообщества Moi-portal.ru во ВКонтакте | Фото: из сообщества Moi-portal.ru во ВКонтакте

Документальная кинолента "Своими руками", снятая о тюменце с диагнозом ДЦП Андрее Бетехтине и его пути к открытию инклюзивной мастерской, победила в международном кинофестивале Zilant в номинации "Лучший социальный документальный фильм". Авторы работы — команда Moi-portal.ru.

"Есть специальная площадка, через которую можно представить фильм на любом фестивале. Подали заявку на Zilant, на который в тот момент была открыта регистрация. Через неделю мы получили ответ, что стали финалистами. Последние два дня провели в Казани, где посмотрели работы других режиссеров, познакомились с ними. А на церемонии награждения получили главный приз в номинации "Лучший социальный документальный фильм", — рассказал автор идеи и продюсер фильма "Своими руками" Дмитрий Колобов.

Отметим, в декабре 2022 года картина победила на фестивале "Ледяная тарелка" в Тюмени в номинации "Лучший документальный фильм". Тогда авторы поняли, что у их работы может быть хорошая фестивальная история. Сейчас фильм подан еще на четыре фестиваля, три из которых являются крупнейшими в России. Они пройдут осенью.

Это первая победа на международном фестивале для команды Moi-portal.ru. По словам Дмитрия Колобова, кинофестиваль — это не соревнование, а место, где можно познакомиться с другими режиссерами, обменяться опытом и контактами.

"Приятно, что нашу работу оценили не только эксперты, но и зрители, которые приходили на показы. На фестивале мы познакомились с одним человеком из Санкт-Петербурга, который, возможно, поможет нам с анимацией в документальном фильме про Владислава Крапивина, который мы будем делать в 2023 году", — сказал он.

Всего на фестиваль Zilant, итоги которого подвели в Казани, поступило 690 заявок из России, Беларуси, Аргентины, Бразилии, Греции и других стран. В финал прошли 58 работ.

Инна Пахомова