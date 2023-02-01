Сообщения о минировании судов Тюмени и Тюменской области не подтвердились

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сообщения о минировании судов Тюмени и Тюменской области не подтвердились. Все помещения обследованы спецслужбами. Источника опасности не обнаружено, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Сообщается, что ранее на электронную почту некоторых судов Тюмени и Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.

Сейчас суды Тюменской области работают в прежнем режиме.