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Сообщения о минировании судов Тюмени и Тюменской области не подтвердились

Происшествия, 14:12 27 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сообщения о минировании судов Тюмени и Тюменской области не подтвердились. Все помещения обследованы спецслужбами. Источника опасности не обнаружено, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Сообщается, что ранее на электронную почту некоторых судов Тюмени и Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.

Сейчас суды Тюменской области работают в прежнем режиме.

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