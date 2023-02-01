АО "Транснефть – Сибирь" организовало посещение представителями вузов производственных объектов в Новом Уренгое

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" организовало технический визит представителей российских вузов и корпоративных образовательных организаций на производственные объекты Уренгойского управления магистральных нефтепроводов (Новый Уренгой, ЯНАО).

Всего в состав делегации вошли 28 участников из Москвы, Ухты, Новокуйбышевска, Тюмени, Самары, Уфы, Томска, Канаша, Владивостока. Это профессоры, деканы, преподаватели, мастера производственного обучения по направлениям "Нефтегазовое дело", "Технологические машины и оборудование", "Техносферная безопасность и природоустройство", "Автоматизация технологических процессов и производств". Цель мероприятия – налаживание межвузовских коммуникаций и формирование единых подходов к подготовке будущих специалистов организаций системы "Транснефть". В подобном формате преподаватели имеют возможность увидеть, как теория работает на практике и передать это будущему поколению профессионалов отрасли.

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В ходе трехдневной программы посещения преподаватели ознакомились с производственными объектами самого северного магистрального нефтепровода (МН) России – Заполярье – Пурпе. Все практические знания, которые они получили здесь, можно использовать как в научной, так и в образовательной деятельности для подготовки будущих специалистов нефтепроводной отрасли.

Преподаватели посетили пункт подогрева нефти, объекты нефтеперекачивающей станции №2, увидели линейную часть магистрального нефтепровода в надземном исполнении. Уникальность объектов МН Заполярье – Пурпе состоит в том, что все здания и сооружения возведены на сваях, в том числе резервуарный парк, магистральная насосная станция, линейная часть. В условиях многолетней мерзлоты строительство объектов велось по специально разработанным проектам с применением новейших технических решений и технологий. Для сохранения несущей способности грунта на объектах нефтепровода было установлено свыше 250 тысяч термостабилизаторов.

Кроме того, состоялись панельные дискуссии, на которых эксперты и представители ПАО "Транснефть" обсуждали вопросы, касающиеся развития энергетической отрасли, использования российского оборудования, актуализации образовательных программ, обновления методических рекомендаций и отраслевой нормативной базы вузов.

"Безусловно, такие технические визиты для нас, преподавателей, очень важны. Преподаватель просто обязан владеть современными технологиями и передавать эти знания студентам, чтобы вырастить из них грамотных специалистов. У нас есть исключительная возможность увидеть технологические процессы, как работает теория на практике и передать это следующему поколению профессионалов", – отметила декан нефтегазового факультета Ухтинского государственного технического университета Наталья Демченко.