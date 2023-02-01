110 застройщиков реализуют проекты в Тюменской области

| Фото: с сайта ассоциации «Национальное объединение строителей» | Фото: с сайта ассоциации «Национальное объединение строителей»

110 застройщиков реализуют проекты в Тюменской области. Об этом рассказал начальник Главного управления строительства региона Павел Перевалов на совещании по приоритетным направлениям деятельности в области строительства в УФО, которое прошло в Екатеринбурге под эгидой Национального объединения строителей 27 февраля.

Павел Перевалов поделился с коллегами основными достижениями региона. Тюменская область еще в 2014 году вышла на ввод 1 кв. м жилья в год на каждого жителя. Сейчас этот показатель приближается к 1,5 кв. м.

В регионе сегодня строится 3,4 млн кв. м жилья. Ведется строительство 311 многоквартирных домов. Здания, включенные в единый реестр проблемных объектов, отсутствуют.

"Область в полной мере пользуется возможностями инфраструктурного меню, активно строятся социальная и транспортная инфраструктура. В рамках комплексного развития территорий сформировано 12 договоров о КРТ, но до конца этот механизм еще не раскрыт. У него есть большой потенциал для более плавного бюджетного финансирования объектов социальной и дорожной инфраструктуры при активном строительстве жилья", – сообщается на сайте ассоциации "Национальное объединение строителей".