Дом в стиле неоклассики построили в юго-западной части Тюмени

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Дом в стиле неоклассики построили в юго-западной части Тюмени на ул. Фармана Салманова. Фасад оформлен различными по структуре материалами, а современный облик зданию придает витражное остекление.

По информации главного управления строительства Тюменской области застройщику "СКАНДИА. КОМАРОВО" выдано заключение о том, что объект соответствует проектной документации. Также в ведомстве отметили, что вместе с возведением жилья в юго-западной части Тюмени развиваются социальная и транспортная инфраструктуры.

"На средства инфраструктурного бюджетного кредита строятся шестиполосная улица Фармана Салманова и школа на одну тысячу двести мест. В прошлом году открыт детский сад на пятьсот пятьдесят мест", - уточнил начальник управления Госстройнадзора по Тюменской области Евгений Фомин.

Отметим, что это уже второй из трех домов, которые составят наполнение нового квартала.