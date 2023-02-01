Тюменец предстанет перед судом за жестокое обращение с псом Оскаром

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего тюменца, подозреваемого в жестоком обращении с собакой, направлено в Ленинский районный суд, сообщает региональная прокуратура.

"По версии дознания, в январе 2023 года у себя в квартире мужчина в ответ на агрессивное поведение собаки по отношению к нему несколько раз ударил ее топором по голове. В результате животное получило тяжелые увечья. С целью сокрытия преступления мужчина упаковал собаку в пакеты и выбросил в мусорный бак возле дома. Неравнодушные передали животное в ветеринарную клинику", — сообщили в надзорном органе.

Напомним, собаку с разрубленной головой нашли в мусорном контейнере на ул. Бориса Щербины. В ветеринарной клинике его прооперировали. Пса впоследствии назвали Оскар. За состоянием здоровья собаки следят волонтеры группы помощи бездомным животным "ЖиВи". В своей группе во ВКонтакте они рассказывают подписчикам о самочувствии четвероногого. 27 февраля Оскара возили на прием к неврологу, продолжается наблюдение у офтальмолога.

Санкция ч.1 ст. 245 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.