Объявления о воздушной тревоге по радио названы хакерской атакой

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переданная 28 февраля по некоторым радиоканалам информация о воздушной тревоге не соответствует действительности, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Информация о якобы объявлении воздушной тревоге и угрозе ракетного удара прозвучала в эфире результате хакерской атаки на спутниковый канал связи ряда коммерческих радиостанций в Тюменской области. Сообщение - фейк и не соответствует действительности", - отметили в инфоцентре.

Напоминаем, что техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен запланирована 1 марта с 10 часов 40 минут до 11 часов 10 минут.