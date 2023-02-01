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Объявления о воздушной тревоге по радио названы хакерской атакой

Общество, 13:15 28 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переданная 28 февраля по некоторым радиоканалам информация о воздушной тревоге не соответствует действительности, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Информация о якобы объявлении воздушной тревоге и угрозе ракетного удара прозвучала в эфире результате хакерской атаки на спутниковый канал связи ряда коммерческих радиостанций в Тюменской области. Сообщение - фейк и не соответствует действительности", - отметили в инфоцентре.

Напоминаем, что техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен запланирована 1 марта с 10 часов 40 минут до 11 часов 10 минут.

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# система оповещения

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