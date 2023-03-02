  • 2 марта 20232.03.2023четверг
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

ФСБ пресекла в Тюмени незаконный канал поставок и сбыта рыбы

Происшествия, 21:00 01 марта 2023

РУФСБ России по Тюменской области

Пресечен канал незаконного приобретения и сбыта немаркированной рыбы в особо крупном размере. Об этом агентству "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

"Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области совместно с СЧ СУ УМВД России по г. Тюмени пресечена деятельность лиц, причастных к приобретению и хранению в целях сбыта пищевой продукции животного происхождения (рыбы) без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, частное лицо организовало схему теневого оборота водных биологических ресурсов, в том числе добытых браконьерским путем. В частности, рыбу приобретали в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, транспортировали в Тюмень, откуда реализовывали в другие регионы России. Необходимые документы отсутствовали, приобретение и хранение продукции происходило с нарушением норм ветеринарного и санитарного законодательства.

В ФСБ отметили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий возможная противоправная деятельность задокументирована и пресечена. Немаркированная продукция массой не менее 40 тонн изъята из оборота.

РУФСБ России по Тюменской области

СЧ СУ УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ по факту хранения и сбыта продовольственных товаров – пищевой продукции животного происхождения (рыбы) без маркировки или нанесения информации предусмотренной законодательством Российской Федерации.

"Отсутствие маркировки производителя на продукции не позволяет идентифицировать её с документами, подтверждающими качество и безопасность. Нельзя установить, проводились ли лабораторные исследования и ветеринарно-санитарная экспертиза. Выпуск такой продукции в обращение может нанести вред жизни и здоровью как людей, так и животных, - пояснил начальник ГАУ ТО "Городская станция по борьбе с болезнями животных" Тюмени Андрей Трапезников. - Особые опасения вызывает попадание такой продукции в предприятия соцсферы, в том числе детские учреждения".

Видео РУФСБ России по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# браконьерство , РУФСБ России по Тюменской области , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:00 01.03.2023ФСБ пресекла в Тюмени незаконный канал поставок и сбыта рыбы
19:12 01.03.2023Браконьер заплатит 65 тысяч рублей за отстрел глухаря в заказнике Тобольского района
17:38 01.03.202389 иностранцев зарегистрировала в своей квартире жительница Тюмени
17:34 01.03.2023Пострадавший в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск ребенок – в реанимации