ФСБ пресекла в Тюмени незаконный канал поставок и сбыта рыбы

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Пресечен канал незаконного приобретения и сбыта немаркированной рыбы в особо крупном размере. Об этом агентству "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

"Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области совместно с СЧ СУ УМВД России по г. Тюмени пресечена деятельность лиц, причастных к приобретению и хранению в целях сбыта пищевой продукции животного происхождения (рыбы) без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, частное лицо организовало схему теневого оборота водных биологических ресурсов, в том числе добытых браконьерским путем. В частности, рыбу приобретали в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, транспортировали в Тюмень, откуда реализовывали в другие регионы России. Необходимые документы отсутствовали, приобретение и хранение продукции происходило с нарушением норм ветеринарного и санитарного законодательства.

В ФСБ отметили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий возможная противоправная деятельность задокументирована и пресечена. Немаркированная продукция массой не менее 40 тонн изъята из оборота.

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СЧ СУ УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ по факту хранения и сбыта продовольственных товаров – пищевой продукции животного происхождения (рыбы) без маркировки или нанесения информации предусмотренной законодательством Российской Федерации.

"Отсутствие маркировки производителя на продукции не позволяет идентифицировать её с документами, подтверждающими качество и безопасность. Нельзя установить, проводились ли лабораторные исследования и ветеринарно-санитарная экспертиза. Выпуск такой продукции в обращение может нанести вред жизни и здоровью как людей, так и животных, - пояснил начальник ГАУ ТО "Городская станция по борьбе с болезнями животных" Тюмени Андрей Трапезников. - Особые опасения вызывает попадание такой продукции в предприятия соцсферы, в том числе детские учреждения".

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