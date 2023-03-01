В Тюмени по нацпроекту отремонтируют 2,7 км дорог к больницам и поликлиникам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,7 км дорог к больницам и поликлиникам отремонтируют по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Тюмени в 2023 годе. Обеспечение быстрого и безопасного проезда к медучреждениям является одной из задач нацпроекта, сообщает администрация Тюмени.

Дорожное полотно обновят на участке ул. Полевой протяженность 930 метров. По нему жители Дома обороны добираются до поликлиники № 3 на ул. Садовой. Через этот же участок пролегает и дорога к центру "Медицинский город". Кроме проезжей части планируется отремонтировать тротуары, обустроить пешеходные переходы, установить недостающие дорожные знаки и нанести разметку.

Аналогичные работы выполнят на участке ул. Щербакова от ул. Ветеранов труда до Велижанского тракта, 4 протяженностью 1,8 км. Дорога является подъездной к одному из корпусов поликлиники № 8.

Напомним, в целом в Тюмени по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать около 6 км автомобильных дорог за год.