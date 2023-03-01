Дома культуры Тюменской области могут поучаствовать в программе "Открытый кинотеатр"

| Фото: Ноль плюс во ВКонтакте (архив) | Фото: Ноль плюс во ВКонтакте (архив)

Дома культуры, школы и городские пространства Тюменской области могут принять участие в программе "Открытый кинотеатр". Это даст возможность показывать фильмы Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" в 2023 году.

"Данный формат расширяет возможности для жителей малых городов и сельской местности соприкоснуться с качественным познавательным и современным киноконтентом. Учреждения смогут выбрать для трансляции лучшие ценностно-ориентированные фильмы, отобранные за 10 лет нашей командой", - пояснила корреспонденту "Тюменской линии" руководитель информационного направления Международного кинофестиваля "Ноль Плюс" Виолета Кураш.

Для одобрения заявки необходимо соблюсти несколько условий. Помещение должно быть оснащено проектором, экраном, возможностью затемнения и микрофонами для общения со зрительным залом. Важно, чтобы на киносеансе присутствовал модератор. Его задача - выстроить общение со зрителем до и после показа ленты. Вход на все сеансы необходимо сделать бесплатным.

Функциями организаторов станут: формирование расписания лент, их анонсирование, создание фото и информационных отчетов о количестве зрителей и социальном эффекте кинопоказов.

"Вместе с фильмами будут предоставляться специально разработанные методические материалы, которые позволят грамотно выстроить кинопоказы, обсуждения фильмов со зрителями разного возраста, а также проводить киноигры. Кроме того, для них пройдут вебинары по кинопедагогике", - добавила Виолета Кураш.

Регистрация на проект открыта по ссылке.

Напомним, X юбилейный международный фестиваль детских и семейных фильмов "Ноль Плюс" пройдет в Тюмени с 1 по 8 октября. Оргкомитет подготовил для участников два новых конкурса.

Виктория Макарова