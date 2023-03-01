В Тюменской области ежемесячные выплаты из маткапитала получают 414 семей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

414 семей Тюменской области начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала после вступления в силу изменений, расширяющих возможности распоряжения средствами. При этом пять семей оформили две и более выплаты на каждого ребенка до трех лет, сообщает региональное отделение СФР России.

Напомним, выплата назначается семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека без учета имущественной обеспеченности и занятости родителей. Так, если в семье есть несколько детей до 3 лет, а при получении выплаты доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, родители могут оформить еще одну выплату. Заявление подается отдельно на каждого ребенка.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка, установленному в регионе проживания семьи на момент подачи заявления. В Тюменской области это 14 тыс. 176 рублей.

В ведомстве напомнили, что с 2023 года выплата из материнского капитала предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье несколько детей до 3 лет.

Напомним, возможности использования материнского капитала были расширены вместе с введением единого пособия для семей с детьми. При этом родители могут одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала на одних и тех же детей.