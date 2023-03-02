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Тюменские пожарные потушили жилой дом в СНТ "Зеленая роща"

Происшествия, 09:37 02 марта 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Частный жилой дом горел в СНТ "Зеленая роща" в Тюмени 1 марта, сообщает региональное управлние МЧС России. Вызов поступил на пульт диспетчера в 20 часов 30 минут.

С хозяйственной постройки огонь перекинулся на жилой дом. На месте вызова работали 27 сотрудников и восемь единиц основной и специальной пожарной техники.

В 21 час 8 минут пожарные ликвидировали возгорание. Огнем поврежден дом и надворная постройка на площади 68 кв. м. Пострадавших нет. Предварительно причиной происшествия стало короткое замыкание.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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