Тюменские пожарные потушили жилой дом в СНТ "Зеленая роща"
| Фото: МЧС России по Тюменской области
Частный жилой дом горел в СНТ "Зеленая роща" в Тюмени 1 марта, сообщает региональное управлние МЧС России. Вызов поступил на пульт диспетчера в 20 часов 30 минут.
С хозяйственной постройки огонь перекинулся на жилой дом. На месте вызова работали 27 сотрудников и восемь единиц основной и специальной пожарной техники.
В 21 час 8 минут пожарные ликвидировали возгорание. Огнем поврежден дом и надворная постройка на площади 68 кв. м. Пострадавших нет. Предварительно причиной происшествия стало короткое замыкание.