80-летняя женщина стала самым старшим учеником курсов компьютерной грамотности в Тюменской области

| Фото: Союз пенсионеров России ВКонтакте | Фото: Союз пенсионеров России ВКонтакте

350 пенсионеров Тюменской области пройдут бесплатное обучение по программе "Основы компьютерной грамотности" в 2023 году. Из них 250 освоят работу на ПК, а 100 научатся пользоваться современными гаджетами: планшетами и смартфонами. В 2022 году курсы окончил 441 человек, самой старшей стала ученица 80 лет.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Тюменской области Нина Половникова.

По ее словам, если за первое полугодие удастся обучить 250 человек, то тюменское отделение направит в Союз пенсионеров России еще одну заявку на обучение.

Нина Половникова отметила, что самыми активными участниками проекта стали пенсионеры Тюмени, Ялуторовска, Тобольска и Абатского района. Хорошо отработал Юргинский район, а в Голышманово обучили не только пенсионеров из поселка, но и группу из Ламенки.

"Наша задача – обучить как можно больше жителей сельских поселений. Ведем работу с их главами в этом направлении. На сегодняшний день учебой охвачены девять муниципальных образований, их число ежегодно меняется в зависимости от спроса", - пояснила председатель.

Главное требование – желание и стремление человека к учебе, чтобы при помощи наставников пройти трудные места и научиться пользоваться необходимыми сервисами, добавила Половникова. Она отметила, что женщины охотнее посещают курсы, нежели мужчины.

По словам организаторов, новые знания помогут пожилым людям разобраться в работе онлайн-банков и официальных порталов, увереннее чувствовать себя в Сети в целом и избежать обмана мошенников.

Инна Кондрашкина