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Тюменская спортсменка вернулась из Казани с серебром с первенства по самбо

Спорт, 11:42 03 марта 2023

центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» | Фото: центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо»

Серебряную медаль с первенства России по самбо привезла тюменская спортсменка Айшат Алиева, сообщает областной департамент физической культуры и спорта. Соревнования среди юношей и девушек до 16 лет проходили в Казани.

Четыре дня за медали боролись более 650 спортсменов со всей страны. Тюменскую область представили шесть юношей и две девушки. На счету нашей делегации – одна медаль, обладательницей награды стала спортсменка весовой категории до 65 кг.

Айшат Алиева достойно провела семь схваток, одержав победу в шести. Уступила только в финале с минимальным счетом – 2:1.

Спортсменка занимается самбо первый год, но, благодаря навыкам дзюдо, смогла быстро влиться в новый для нее вид спорта. Ее семья три года назад приехала в Тюмень из Кисловодска, чтобы девушка могла заниматься в центре "Тюмень-дзюдо".

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