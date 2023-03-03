Суд подтвердил правоту жительницы Бердюжья в споре с коллекторами

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Суд подтвердил правоту в споре с коллекторами жительницы Бердюжья. Сельчанка девять лет назад оформила кредит в 225 тыс. рублей в одном из банков Тюменской области. Но платила не регулярно, и через три года банк передал право требования коллекторскому агентству, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Однако женщина не погашала задолженность и за 11 месяцев сумма увеличилась до 297 тыс. 843 рублей. Агентство обратилось в суд с иском. На заседание обе стороны не явились. Ответчик направила заявление о применении срока исковой давности. Дело в том, что в феврале 2022 года был отменен судебный приказ о взыскании задолженности по кредиту с жительницы Бердюжья в пользу коллекторского агентства. При этом новое исковое заявление агентство направило в суд через полгода после отмены судебного приказа. Таким образом, был пропущен срок исковой давности по всем периодическим платежам.

Бердюжский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований коллекторского агентства. Решение в законную силу не вступило.