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12 лет тюрьмы грозит двум тюменцам за разбой

Происшествия, 16:27 03 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей грозит двум ранее судимым тюменцам 2003 г. р. за разбой. Молодые люди напали на 37-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья с целью кражи, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Обвиняемые рассказали, что в день происшествия они во дворе дома распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, приятели увидели, что двое мужчин заходят в подъезд с дорожными сумками. Тогда они последовали за ними и стали угрожать потерпевшему и его другу ножом и игрушечным пистолетом. Потом потребовали отдать деньги. Мужчина отдал молодым людям телефон стоимостью пять тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Максимальное наказание – лишение свободы сроком до 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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# разбой , УМВД России по Тюменской области

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