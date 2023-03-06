Помощь скорой в выходные дни получили более тысячи тюменцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 90 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорой за минувшие выходные с 4 по 5 марта. В экстренной форме поступило 555 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 533 пациента.

989 вызовов диспетчеры передали в поликлиники. В этих случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и т. д.

64 человека врачи оперативного отдела проконсультировали по вопросам самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.