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Более 300 консультаций провел тюменский центр дистанционного сопровождения в 2023 году

Общество, 12:03 06 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 онлайн-консультаций провели врачи центра дистанционного сопровождения поликлиник №6 и №8 Тюмени с начала 2023 года.

Дистанционный контроль медработники используют для мониторинга здоровья пациентов, которые болеют гриппом или COVID-19, имеют хронические неинфекционные заболевания, включая сердечную недостаточность, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Таким же образом наблюдают беременных женщин с гипертонией и тех, кто нуждается в льготных лекарствах. При этом, в ведомстве уточнили, что в целом, с января текущего года специалисты Центра дистанционного сопровождения через мобильное приложение "Телемед-72" провели почти 1 тыс. 200 телемедицинских консультаций для жителей Тюменской области.

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# консультации , мобильное приложение , телемедицина

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