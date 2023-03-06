Более 300 консультаций провел тюменский центр дистанционного сопровождения в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 онлайн-консультаций провели врачи центра дистанционного сопровождения поликлиник №6 и №8 Тюмени с начала 2023 года.

Дистанционный контроль медработники используют для мониторинга здоровья пациентов, которые болеют гриппом или COVID-19, имеют хронические неинфекционные заболевания, включая сердечную недостаточность, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Таким же образом наблюдают беременных женщин с гипертонией и тех, кто нуждается в льготных лекарствах. При этом, в ведомстве уточнили, что в целом, с января текущего года специалисты Центра дистанционного сопровождения через мобильное приложение "Телемед-72" провели почти 1 тыс. 200 телемедицинских консультаций для жителей Тюменской области.