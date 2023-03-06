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Автомобилистов предупредили о сложных погодных условиях в Омутинском районе

Общество, 11:19 06 марта 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобилистов Тюменской области предупреждают о сложных погодных условиях на федеральной автодороге Тюмень – Омск в Омутинском районе.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что наряд ДПС обеспечивает дорожную безопасность на 167-м километре трассы. Здесь снег, сильный боковой ветер, метель.

Водителей призывают быть внимательными. Им советуют выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий.

Видео Госавтоинспекции Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , трасса Тюмень-Омск

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