Автомобилистов предупредили о сложных погодных условиях в Омутинском районе
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Автомобилистов Тюменской области предупреждают о сложных погодных условиях на федеральной автодороге Тюмень – Омск в Омутинском районе.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что наряд ДПС обеспечивает дорожную безопасность на 167-м километре трассы. Здесь снег, сильный боковой ветер, метель.
Водителей призывают быть внимательными. Им советуют выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий.
Видео Госавтоинспекции Тюменской области