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В уборке снега на дорогах Тюмени заняты 633 рабочих и 658 спецмашин

Общество, 11:08 06 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 27 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Тюмени за последние сутки. Для ликвидации последствий снегопада с утра 6 марта вышло 658 единиц техники. Дорожную сеть протяженностью более 1 тыс. 100 км обслуживают 633 рабочих, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Для предотвращения образования скользкости организовано механизированное прометание и обработка противогололедными материалами на дорогах и тротуарах. Работа будет повторяться по мере выпадения осадков.

На проезжей части работает крупногабаритная спецтехника: идет уборка и вывоз снега. На тротуарах и в пешеходных зонах – небольшие трактора, не мешающие передвижению горожан. На участках, труднодоступных для прохода спецтехники, город убирают рабочие.

Особое внимание уделяется подходам к остановкам общественного транспорта, школам, детским садам и больницам, переходам и пешеходным дорожкам.

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# уборка снега

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