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Жительница Абатского района похитила деньги через мобильный банк предыдущего владельца сим-карты

Происшествия, 13:47 06 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 9 тыс. рублей похитила через не закрытое предыдущим владельцем сим-карты приложение мобильный банк жительница Абатского района. Девушка приобрела сим-карту с новым номером для своего телефона, на который приходили сообщения с чужого банковского счета, сообщает прокуратура Тюменской области.

Она догадалась, что прежний владелец номера не отключил от него услугу мобильного банка. Тем самым он оставил доступ к средствам своего банковского счета. В декабре 2022 года злоумышленница похитила более 9 тыс. рублей, переводя деньги через смс-команды "900" на свой банковский счет и пополняя баланс собственного телефона и знакомых.

Потерпевшая, обнаружив кражу, отключила мобильный банк на своем прежнем номере телефона. Уголовное дело направлено в Абатский районный суд для рассмотрения по существу. Девушке грозит лишение свободы на срок от полутора до шести лет.

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# кража , мобильное приложение , мошенничество

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