Наряд ДПС из-за плохой погоды дежурит на автодороге Курган – Тюмень

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Наряд ДПС несет службу на 125-м км автодороги Курган – Тюмень 6 марта. Здесь, в Исетском районе, наблюдаются сложные погодные условия, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инспекторы объясняют водителям, что в условиях ограниченной видимости, сильного ветра и метели нужно очень аккуратно подходить к выбору скорости в пути.

"Пожилым автомобилистам и новичкам лучше исключить поездки до улучшения погоды", – сообщили в ГИБДД.

Ранее, полицейские предупредили водителей о сложных погодных условиях на трассе Тюмень – Омск, в Омутинском районе.