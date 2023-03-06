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Наряд ДПС из-за плохой погоды дежурит на автодороге Курган – Тюмень

Общество, 12:36 06 марта 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Наряд ДПС несет службу на 125-м км автодороги Курган – Тюмень 6 марта. Здесь, в Исетском районе, наблюдаются сложные погодные условия, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инспекторы объясняют водителям, что в условиях ограниченной видимости, сильного ветра и метели нужно очень аккуратно подходить к выбору скорости в пути.

"Пожилым автомобилистам и новичкам лучше исключить поездки до улучшения погоды", – сообщили в ГИБДД.

Ранее, полицейские предупредили водителей о сложных погодных условиях на трассе Тюмень – Омск, в Омутинском районе.

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# водители , Госавтоинспекция Тюменской области

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