Назван способ продлить жизнь букету цветов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

К тюльпанам, нарциссам и герберам специалисты Россельхозцентра рекомендуют добавить 2 таблетки активированного угля. Это, по их словам, остановит рост бактерий в вазе.

Тема сохранения срезанных цветов, по оценке агрономов, становится самой актуальной накануне 8 марта, ведь почти половина женщин, согласно опросам, мечтают получить в этот день любимые цветы.

Специалисты Россельхозцентра не советуют сразу ставить букет в вазу с водой – следует подождать 15 минут, чтобы цветы привыкли к другой температуре. Вазу лучше выбрать из темного стекла, свет способствует размножению бактерий. Кроме того, ваза должна быть просторной, чтобы стебли цветов не прижимались плотно друг к другу.

Необходимо также сделать косой срез стебля острым ножом, чтобы увеличить площадь впитывания влаги.

Также цветы не переносят жары и духоты, прямых солнечных лучей. Держите букет подальше от приборов отопления, берегите от сквозняков.

Чтобы цветы простояли максимально долго, вода в вазе должна быть всегда свежей и прохладной.

Одним из старых методов сохранить букет свежим считается использование аспирина. Измельчите и добавьте одну таблетку к цветам. А еще можно положить медную монетку в воду и кусочек сахара. Считается, что медь действует как подкислитель, а сахар питает растения.

Чтобы остановить рост бактерий, добавьте в вазу 1 столовую ложку водки.

Газированный напиток, например лимонад, обеззараживает воду и питает растения, налейте в вазу примерно 50 мл напитка.