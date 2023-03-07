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Суд над бывшим хозяином пса Оскара пройдет в Тюмени 14 марта

Происшествия, 09:45 07 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении жителя Тюмени, бывшего хозяина пса Оскара начнется в шестом участке Ленинского судебного района 14 марта в 11 часов.

Мужчина обвиняется в жестоком обращеним с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье (ч. 1 ст. 245 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Напомним, обвиняемый в январе 2023 года, находясь в квартире, в ответ на агрессивное поведение собаки по отношению к нему, нанес псу несколько ударов топором по голове. В результате животное получило тяжелые увечья. Хозяин упаковал собаку в пакеты и выбросил в мусорный бак возле дома. Неравнодушные граждане достали собаку и передали в ветеринарную клинику.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи животное удалось спасти.

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# животное , собака , суд , уголовное дело

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