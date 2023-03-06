Тюменская область и Узбекистан будут сотрудничать в развитии индустриальных парков

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область и Узбекистан будут сотрудничать в развитии индустриальных парков, сообщает информационный центр правительства региона.

Обмен опытом между территориями прошел на днях в Ташкенте. Представители агентства инфраструктурного развития Тюменской области приобрели компетенции работы с иностранными партнерами.

Примером обсуждения совместного развития стал индустриальный парк в городе Чирчике Ташкентской области. Он был создан год назад российской управляющей компанией для локализации отечественных производств на территории Узбекистана.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Похожие задачи по развитию бизнеса и территории есть в Тюмени.

Сейчас идет преобразование площадей советского наследия ДСК-500 в крупнейший в России промышленный технопарк. Он объединит более 50 высокотехнологичных производств, ориентированных на экспорт.

Поддержку бизнесу окажут в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".