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Тюменская область и Узбекистан будут сотрудничать в развитии индустриальных парков

Экономика, 16:40 06 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область и Узбекистан будут сотрудничать в развитии индустриальных парков, сообщает информационный центр правительства региона.

Обмен опытом между территориями прошел на днях в Ташкенте. Представители агентства инфраструктурного развития Тюменской области приобрели компетенции работы с иностранными партнерами.

Примером обсуждения совместного развития стал индустриальный парк в городе Чирчике Ташкентской области. Он был создан год назад российской управляющей компанией для локализации отечественных производств на территории Узбекистана.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Похожие задачи по развитию бизнеса и территории есть в Тюмени.

Сейчас идет преобразование площадей советского наследия ДСК-500 в крупнейший в России промышленный технопарк. Он объединит более 50 высокотехнологичных производств, ориентированных на экспорт.

Поддержку бизнесу окажут в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

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# индустриальные парки , Узбекистан

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