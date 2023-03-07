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В Тюменской области в 5,4 раза увеличилось производство машин и оборудования

Экономика, 14:27 07 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 5,4 раза увеличилось производство машин и оборудования в Тюменской области в январе 2023 года по сравнению с январем прошлого года. На 29,3 % больше стали выпускать региональные компании лекарств и медицинских материалов, на 21,1 % - компьютеров, электронных и оптических изделий, сообщает департамент экономики Тюменской области.

Также в числе отраслей, показавших рост, вошли следующие производства: металлургическое - 19,2 %, пищевых продуктов – 12,2 %, нефтепродуктов – 11,8 % , напитков – на 10,8 %.

Индекс промышленного производства в регионе вырос на 4,7 % аналогичного показателя января прошлого года. Результат обеспечен, главным образом, развитием обрабатывающих производств.

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# индекс промпроизводства

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