Более 30 тыс. школьников Тюменской области сдают репетиционные экзамены

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 20 тыс. девятиклассников и 11 тыс. 11-классников принимают участие в репетиционных экзаменах в Тюменской области. Пробные экзаменационные работы продлятся до 30 марта включительно.

Для проведения пробников школы получили доступ к полному комплекту контрольно-измерительных материалов по всем предметам, по которым проводится ОГЭ и ЕГЭ.

"Мы рекомендуем ребятам не отказываться от участия в репетициях, так как данный формат служит одним из инструментов подготовки к настоящим экзаменам, снятия психологических барьеров и более комфортного пребывания ребенка в самом пункте проведения экзамена. Также это поможет выявить проблемные темы и в кратчайшие сроки, совместно с педагогами, справиться с затруднениями", – рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе областного департамента образования и науки.

При этом в ведомстве отметили, что обязательного требования пройти репетиционные экзамены нет. Участие не влияет на процедуру допуска к государственной итоговой аттестации.

Тем не менее выпускники, которые не смогли ознакомиться с процедурой в марте, смогут выполнить контрольные в любое удобное время. Данное решение в каждой школе принимают самостоятельно.

Ученики 11 классов уже сдали математику. 9 марта им предстоит написать физику, химию, историю и литературу. В первых числах марта девятиклассники сделали пробные работы по биологии, физике и географии. На очереди английский язык, который пройдет также 9 марта. Завершатся тренировочные экзамены обществознанием.

Также будет протестирована работа системы видеонаблюдения. "Это делают трижды, перед каждым этапом экзамена. Но данная процедура никак не связана с проведением репетиционных экзаменов. Ближайшее тестирование назначено на 10 марта", - сообщили в департаменте.

Напомним, основной период ЕГЭ-2023 начнется 26 мая с географии, литературы и химии, основной период ОГЭ стартует 24 мая со сдачи истории, физики и биологии.

Виктория Макарова