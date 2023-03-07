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60 тонн семенного гороха экспортировали из Тюменской области в Казахстан

Экономика, 19:27 07 марта 2023

ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

60 т семенного гороха экспортировало агропредприятие Тюменской области в Казахстан. Перед отправкой партию из Исетского района проверили на безопасность в ведомственной лаборатории, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Специалисты провели энтомологическое, гербологическое и вирусологическое исследования. Вредителей и заболевания в горохе не обнаружили. Продукция соответствует требованиям Таможенного союза и стран-импортеров, уточняется в сообщении.

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# горох , Россельхознадзор , экспорт

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