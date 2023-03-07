60 тонн семенного гороха экспортировали из Тюменской области в Казахстан

| Фото: ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

60 т семенного гороха экспортировало агропредприятие Тюменской области в Казахстан. Перед отправкой партию из Исетского района проверили на безопасность в ведомственной лаборатории, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Специалисты провели энтомологическое, гербологическое и вирусологическое исследования. Вредителей и заболевания в горохе не обнаружили. Продукция соответствует требованиям Таможенного союза и стран-импортеров, уточняется в сообщении.