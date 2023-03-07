В Тюмени из общественных пространств вывезли более 31 тысячи кубометров снега за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 31 тыс. кубометров снега вывезли из тюменских общественных пространств за минувшие сутки. В уборке было задействовано около 500 спецмашин ночью и около 690 – днём, сообщает администрация города.

Тюменцам предлагают сообщать о неубранных от снега участках на портал "Тюмень – наш дом".

"Если вам хотелось бы, чтобы очистили от снега различные зоны вашего двора (пешеходные дорожки, проезды), стоит написать в категорию "Неубранная дворовая территория". Если же снег мешает вдоль дороги, то актуальной для вас категорией станет "Текущее содержание дорог и ремонт". Здесь нужно будет выбрать вариант: "Образовалась наледь, гололёд" либо "Не убирают снег на улично-дорожной сети", - пояснили в администрации.

О необходимости уборки снега в городских озеленённых пространствах можно написать в категорию "Парки и скверы". Сообщить о куче снега, которая размещена с нарушениями, можно в категорию "Складирование снега".

Сообщение на портале специалисты отрабатывают в течение восьми суток.