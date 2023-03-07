В Тюменской области собственники 47 домов сменили управляющие компании в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Собственники 47 многоквартирных домов сменили управляющие компании в Тюменской области в 2023 году. Новые УК приступили к обслуживанию жилфонда с 1 марта, сообщает региональное управление Государственной жилищной инспекции.

Основаниями для смены обслуживающих организаций стали решения собственников, принятые на общих собраниях. Также, часть новых управляющих компаний временно назначена администрациями муниципальных образований. Кроме того, договоры управления заключены с застройщиком, уточнили в ведомстве.

В Тюменской области лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами выданы 328 компаниям. Подробные сведения о них можно получить по ссылке.