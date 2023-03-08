Владимир Якушев: женщины делают мир вокруг лучше и добрее

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Женщины вдохновляют мужчин на новые свершения, добрые дела и поступки, наполняют нашу жизнь смыслом и светом. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя прекрасную половину человечества с Международным женским днем 8 Марта.

"Искренне благодарю всех женщин Уральского федерального округа за их вклад в развитие и в будущее наших регионов, за трудовые достижения, за активную жизненную позицию и преданность родной земле. Вы и только вы, дорогие наши женщины, делаете мир вокруг лучше и добрее. Вы всегда рядом с нами — и в трудную минуту, и в минуты радости. Ваша любовь и забота делают нас сильнее, дают уверенность в своих силах", - подчеркнул полпред главы государства.

Владимир Якушев пожелал женщинам счастья, здоровья, солнечного настроения и всего самого лучшего.