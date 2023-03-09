Александр Пушкин вручал тюльпаны тюменкам у "Культурной точки"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Александр Пушкин поздравил тюменок у информационного киоска "Культурная точка" на ул. Дзержинского в Международный женский день 8 Марта.

Молодой человек в образе поэта приглашал прогуливающихся к киоску, в котором открыта "Культурная точка". Тем, кто хотел сфотографироваться с ним, Александр Пушкин дарил цветы – тюльпаны и розы.

Акцию в Международный женский день организовало Тюменское концертно-театральное объединение. Для тюменок подготовили сто тюльпанов и несколько роз.

"Возле нашей "Культурной точки" мы решили поздравить дам. Пушкин говорил теплые слова женщинам, вручал цветы. В течение часа – с 15 до 16 часов – покупатели билетов на концерты и спектакли получали брендированные лимитированные пряники", – рассказала начальник отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Тюменского концертно-театрального объединения Маргарита Нарыкова.

Одной из участниц праздничной акции стала жительница района Тарманы Евгения Лифанова. Она впервые прошлась по пешеходной улице Дзержинского и заметила здесь "Культурную точку".

"В следующий раз обязательно приеду сюда покупать билеты на концерты. Впечатления от акции замечательные. Даже с Пушкиным сфотографировалась", – сказала она.

Отметим, "Культурная точка" работает на ул. Дзержинского с конца февраля. По словам Маргариты Нарыковой, с момента открытия продано уже более ста билетов.

"Это место действительно пользуется популярностью. Тюменцы пишут в социальных сетях слова благодарности, оставляют хорошие отзывы", – добавила она. В ТКТО "Культурную точку" считают отличным местом для того, чтобы продавать какие-то акции.

Инна Пахомова