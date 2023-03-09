В Тюменской области в январе 2023 года зарегистрировано более 1 тысячи 490 родов

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Свыше 1 тыс. 490 родов зарегистрировано в Тюменской области в январе 2023 года - на 156 больше чем в предыдущем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

По показателям областного Перинатального центра также прослеживается позитивная тенденция: в январе 2023 года - свыше 630 родов, в то время как год назад – 490.

Секрет успешных родов во многом обусловлен системной модернизацией сегмента высокотехнологичного родовспоможения в Тюменской области.

"В нашем центре используется новейшее оборудование экспертного класса. Важнейшим исследованием во время беременности является УЗИ-диагностика: современная техника позволяет выбирать тип датчика, частоту, а также проводить допплерографию, 4D исследования, дающие трехмерное изображение в реальном времени", - рассказала главный врач областного перинатального центра и главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии регионального департамента здравоохранения Ирина Кукарская.

Оборудование родильного зала позволяет наблюдать за состоянием рожениц на протяжении всего родового периода, моментально реагируя на малейшие изменения.

В отделениях реанимации специалисты способны выходить малышей весом от 500 граммов. После завершения комплекса реанимационно-интенсивного лечения, проведения терапевтических и ранних реабилитационных мероприятий они выписываются домой".

Евгений Бабенко