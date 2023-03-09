  • 9 марта 20239.03.2023четверг
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Турнир по дзюдо соберет в Тюмени около 360 спортсменок

Спорт, 12:17 09 марта 2023

епартамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: епартамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Турнир по дзюдо среди девочек и девушек, посвященный Международному женскому дню, состоится на базе спортивной школы "Тура" (Кедровая, 125б) 11 и 12 марта. Турнир соберет около 360 участниц, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

За место на пьедестале почета посоревнуются как именитые спортсменки, так и те, кто только начинают свой спортивный путь. Они приедут из Перми, Казани, Кунгура, Новосибирска, Омска и других городов.

Торжественное открытие состязаний запланировано на 13 часов 45 минут 11 марта. В этот же день в 10 часов в борьбу вступят юниорки до 21 года, в 14 часов – девушки до 15 лет. 12 марта соревнования начнутся также в 10 часов с поединков девушек до 18 лет, в 14 часов на татами выйдут спортсменки до 13 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дзюдо , соревнования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:39 09.03.2023Тюменская спортсменка Виктория Сливко завоевала серебро в спринте на Кубке Содружества
12:17 09.03.2023Турнир по дзюдо соберет в Тюмени около 360 спортсменок
11:31 09.03.2023Юные тюменцы взяли серебро первенства России по перетягиванию каната в Москве
10:45 09.03.2023Четверо спортсменов из Тюменской области поборются за звание лучшего на Кубке России по борьбе на поясах