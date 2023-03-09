Турнир по дзюдо соберет в Тюмени около 360 спортсменок

| Фото: епартамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: епартамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Турнир по дзюдо среди девочек и девушек, посвященный Международному женскому дню, состоится на базе спортивной школы "Тура" (Кедровая, 125б) 11 и 12 марта. Турнир соберет около 360 участниц, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

За место на пьедестале почета посоревнуются как именитые спортсменки, так и те, кто только начинают свой спортивный путь. Они приедут из Перми, Казани, Кунгура, Новосибирска, Омска и других городов.

Торжественное открытие состязаний запланировано на 13 часов 45 минут 11 марта. В этот же день в 10 часов в борьбу вступят юниорки до 21 года, в 14 часов – девушки до 15 лет. 12 марта соревнования начнутся также в 10 часов с поединков девушек до 18 лет, в 14 часов на татами выйдут спортсменки до 13 лет.