Работник СТО в Тюмени угнал машину и поехал по делам в Заводоуковск

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На два года лишен свободы работник тюменской СТО за угон, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Задержать угонщика удалось в Заводоуковске.

Суд установил, что 21 августа 2022 мужчина в состоянии алкогольного опьянения взял ключи от находящегося чужого автомобиля, запустил двигатель и поехал по Тюмени. Тюменца на угнанном автомобиле задержали в Заводоуковске.

В судебном тюменец вину в предъявленном обвинении признал полностью и пояснил, что ему нужно было ехать по срочным делам и другого варианта, как воспользоваться чужим автомобилем, он не нашел.