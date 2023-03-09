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Работник СТО в Тюмени угнал машину и поехал по делам в Заводоуковск

Происшествия, 11:42 09 марта 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На два года лишен свободы работник тюменской СТО за угон, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Задержать угонщика удалось в Заводоуковске.

Суд установил, что 21 августа 2022 мужчина в состоянии алкогольного опьянения взял ключи от находящегося чужого автомобиля, запустил двигатель и поехал по Тюмени. Тюменца на угнанном автомобиле задержали в Заводоуковске.

В судебном тюменец вину в предъявленном обвинении признал полностью и пояснил, что ему нужно было ехать по срочным делам и другого варианта, как воспользоваться чужим автомобилем, он не нашел.

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# суд , угон

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