Более 100 млн рублей субсидий на догазификацию жилья получили жители Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 107,5 млн рублей субсидий на догазификацию жилья получили 1 тыс. 286 жителей Тюменской области в 2022 году. А с начала текущего года поступило уже 967 заявок на бесплатное подключение к сетям газораспределения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Программа догазификации стартовала в октябре 2021 года. В целом за два года 4 тыс. 826 домовладений региона бесплатно подключили к сетям.

О решении продолжить данную программу заявил в своем послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. По словам главы государства в нее включат детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе.

В Тюменской области предусмотрено субсидирование затрат на газификацию жилого дома или квартиры в размере 130 тыс. рублей. Мера поддержки доступна для 45 льготных категорий. Средства можно направить на устройство внутридомовой сети газопотребления, в том числе, приобретение оборудования.