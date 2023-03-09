В Тюмени набирают участников в кадровый проект "ПолитСтарт"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В кадровый проект "Единой России" "ПолитСтарт" начался набор участников. Впервые попробовать свои силы может любой тюменец старше 18 лет без опыта участия в избирательных кампаниях. Ранее в нем участвовали молодые люди до 35 лет, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Цель проекта - подготовить кандидатов к участию в предварительном голосовании и в избирательной кампании. Кроме того, обучение на его площадке смогут пройти политтехнологи, которые хотят участвовать в работе избирательных штабов.

Как отметила руководитель Тюменского регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольга Швецова, в регионе в проект приглашают тех, кто собирается принять участие в выборах в Тюменскую городскую думу.

"Образовательная программа даст начинающим политикам знания и навыки, необходимые в рамках выборной кампании: как грамотно позиционировать себя во время публичных выступлений, вести эффективную агитацию в социальных сетях, разработать собственную предвыборную программу", - добавила она.

За участниками проекта закрепляются наставники, которые делятся своим опытом с подопечными. Ольга Швецова традиционно выступает наставником не только для тюменских ребят, но и для участников из других регионов.

Заявки на участие в "ПолитСтарт"принимают на сайте politstart.er.ru.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября в Тюменской области пройдут выборы губернатора, депутатов Тюменской городской думы, довыборы депутатов Тюменской областной думы и нескольких дум сельских поселений. Кандидаты от "Единой России" будут определены путем предварительного голосования. "Единая Россия" – единственная политическая партия в стране, которая проводит отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям.

До 27 апреля будет идти выдвижение кандидатов, а избиратели смогут зарегистрироваться для электронного голосования с 17 апреля по 26 мая. Само электронное голосование пройдет с 22 по 28 мая, итоги планируется подвести 30 мая.