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Семь тоболяков откликнулись на первую в Тюменской области видеовакансию

Общество, 15:56 09 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь тоболяков откликнулись на первую в Тюменской области видеовакансию водителя автобуса. Пятеро из них, по итогам собеседования, направлены учиться на водителя категории "Д", чтобы в дальнейшем стать работниками Тобольского автопассажирского предприятия, сообщает региональный департамент занятости населения.

В ведомстве уточнили, что сервис "Видеовакансия" предлагается работодателям бесплатно. Современный формат подачи информации поможет оперативно закрыть кадровую потребность. На данный момент услуга доступна предприятиям Тобольска и Тобольского района, Тюмени и Тюменского района.

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# занятость населения , кадровый центр

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