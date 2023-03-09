Семь тоболяков откликнулись на первую в Тюменской области видеовакансию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь тоболяков откликнулись на первую в Тюменской области видеовакансию водителя автобуса. Пятеро из них, по итогам собеседования, направлены учиться на водителя категории "Д", чтобы в дальнейшем стать работниками Тобольского автопассажирского предприятия, сообщает региональный департамент занятости населения.

В ведомстве уточнили, что сервис "Видеовакансия" предлагается работодателям бесплатно. Современный формат подачи информации поможет оперативно закрыть кадровую потребность. На данный момент услуга доступна предприятиям Тобольска и Тобольского района, Тюмени и Тюменского района.