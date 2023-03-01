Более 300 обращений жителей поступило в работу депутатам Тюменской гордумы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Парковка для автомобилей на перекрестке улиц Пархоменко и Гастелло появится в Тюмени при содействии депутата городской думы Юрия Коновалова. Благоустройство территории планируется завершить до конца 2023 года.

Кроме парковочных мест здесь построят тротуар, смонтируют наружное освещение и систему водоотведения, выполнят озеленение, установят лавочки и урны. Для маломобильных граждан будет снижена высота бордюрного камня.

Всего около 300 обращений тюменцев поступило депутатам городской думы с начала 2023 года. Народные избранники занимались поддержкой семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, решали вопросы благоустройства, работы общественного транспорта.

Созданию комфортных условий для продажи сельхозпродукции в микрорайоне Мыс поспособствовал депутат Андрей Потапов. После обращения жителей в районе улиц Малиновского и Судоремонтной установили новые павильоны.

"Очень красивые и удобные торговые места. Теперь приятно будет совершать покупки. Спасибо за внимание к жителям", – написала тюменка на странице депутата в социальной сети.

Депутат Екатерина Вешкурцева сообщила директору МКУ "Тюменьгортранс" Алексею Саннику о жалобах жителей района Маяк и ЖК "Авиатор" на нехватку автобусов в часы пик.

После обращения народного избранника принято решение изменить маршрут автобуса № 96. "Третий избирательный округ активно застраивается, открылась новая школа № 30, куда многие ребята добираются общественным транспортом, горожане пользуются услугами медучреждений, ездят на работу - качество транспортного обслуживания населения имеет большое значение", – подчеркнула депутат.

Финансовую помощь в приобретении реквизита для цирковой студии "Икар", которая более 15 лет проводит свои занятия в ДК "Орфей" в районе Мелиораторов, оказал Николай Моисеев.

Продуктовый набор тюменцу, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, передал Дмитрий Елагин. "Нельзя оставлять без внимания людей, которые действительно нуждаются в помощи", – считает депутат.

Народные избранники продолжают оказывать поддержку военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции, а также членам их семей. Наталья Проскурякова приобрела комплекты одежды и обуви, рюкзаки, налобные фонари, тактические жилеты и перчатки, медицинские аптечки.

Депутат Иван Попов в рамках общероссийской акции "Мы вместе!" от медико-санитарной части "Нефтяник" отправил бойцам продукты питания длительного хранения. Вместе с коллективом госпиталя для ветеранов войн Наталия Путина подготовила землякам продукты, предметы гигиены, одежду.

Николай Ступников