Тобольские студенты создали фотопроект о творчестве и вдохновении

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

Фотопроект "Семь историй творчества" запустила команда мультицентра "Моя территория" в Тобольске совместно с участниками школы студенческой весны.

Серия состоит из семи портретов молодых тоболячек, которые занимаются творчеством. На лицах героинь отображено кредо, которого они придерживаются: мечта, легкость, энергия, любовь, открытость, поддержка, уникальность.

"Все мы уникальны: у каждого свой опыт, воспоминания и история, которыми хотим поделиться с окружающими. Поэтому выпустили фотопроект, который вдохновит молодых людей не стесняться и быть открытыми новому", — приводит слова руководителя мультицентра "Моя территория" в Тобольске Александры Козютенко издание "КП-Тюмень".

Выставка фотографий открыта до 13 марта по адресу ул. Красноармейская, 6/4. Также посмотреть серию снимков можно в сообществе мультицентра "Моя территория" Тобольска во ВКонтакте.