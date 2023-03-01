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Скульптуры фестиваля "Чудотворцы" в Уватском районе разместят в нескольких селах

Общество, 20:39 12 марта 2023

Telegram-канал Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал Вячеслава Елизарова

Скульптуры, созданные в рамках фестиваля деревянной парковой скульптуры "Чудотворцы", который пройдет в Уватском районе в 2023 году, разместят сразу в нескольких деревнях и селах. Это позволит всем жителям района чувствовать себя причастными к мероприятию.

Как напомнили в администрации Уватского района, ранее скульптуры устанавливали на смотровой площадке около паромной переправы в правобережном Увате.

Подготовка к традиционному фестивалю "Чудотворцы" уже началась. В этом году он пройдет в восьмой раз.

"Фестиваль стал традиционным для района и дает возможность мастерам познакомиться, обменяться опытом, а местным жителям понаблюдать за созданием произведения искусства и, при желании, приобщиться к этому виду творчества", - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Фестиваль проходит раз в два года и собирает мастеров со всей России и из-за рубежа. В 2021 году 12 лучших мастеров России создали единую скульптурную композицию "Люди Уватского края" из 9 фигур – нефтяника, охотника, рыбака, железнодорожника, биатлониста, шамана, медведя, а также скульптуры, символизирующие материнство и сельское хозяйство.

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# Вячеслав Елизаров , скульптура , Уватский район , фестиваль

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