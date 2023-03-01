Пропавшего 57-летнего мужчину ищут в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поиски 57-летнего мужчины, который пропал утром 7 марта, продолжаются в Тюмени. Его ищут полицейские и волонтеры.

"Перестал выходить на связь с родными утром 7 марта в 11 часов 30 минут. Установленное место пропажи: район Дом Обороны. Там сотрудники полиции нашли машину пропавшего", – сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт" Тюменской области.

Приметы мужчины: рост 179 см, плотное телосложение, седые волосы, каре-зеленые глаза. Был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

| Фото: из сообщества "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" во ВКонтакте

"Утром 11 марта добровольцы ДПСО "ЛизаАлерт" вместе с сотрудниками отдела полиции №8 выехали в район пропажи на поиск. Были опрошены прохожие, просмотрены камеры видеонаблюдения по пути следования пропавшего, осмотрена лесополоса вдоль железнодорожных путей", – сообщили в "ЛизаАлерт" Тюменской области.

Контакты для связи: инфорг поиска 8-922-266-98-74 (Мария) или по номеру горячей линии "ЛизаАлерт" 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

Инна Пахомова