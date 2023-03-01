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Спортсменка из Беларуси выиграла Кубок Содружества среди девушек

Спорт, 13:42 12 марта 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Представительница сборной Беларуси Динара Алимбекова-Смольская выиграла Кубок Содружества по итогам всего сезона.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Непредсказуемость - за это мы и любим биатлон. Спортсменки подарили зрителям яркую, бескомпромиссную гонку", - сказал глава региона.

Напомним, 12 марта состоялся масс-старт на 12 км среди девушек. По его результатам на пьедестал поднялись российские биатлонистки.

"Ситуация на трассе менялась после каждого огневого рубежа. Спасибо биатлонистам за отличные эмоции", - добавил Александр Моор.

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# Александр Моор , биатлон

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