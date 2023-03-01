Спортсменка из Беларуси выиграла Кубок Содружества среди девушек

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Представительница сборной Беларуси Динара Алимбекова-Смольская выиграла Кубок Содружества по итогам всего сезона.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Непредсказуемость - за это мы и любим биатлон. Спортсменки подарили зрителям яркую, бескомпромиссную гонку", - сказал глава региона.

Напомним, 12 марта состоялся масс-старт на 12 км среди девушек. По его результатам на пьедестал поднялись российские биатлонистки.

"Ситуация на трассе менялась после каждого огневого рубежа. Спасибо биатлонистам за отличные эмоции", - добавил Александр Моор.