В Тюмени семь команд сыграли в матче звезд дворового хоккея

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Матч звезд, мастер-шоу, награждение победителей и призеров чемпионата дворового хоккея Тюмени состоялось на корте по ул. Широтной, 25. В первенстве 2022-2023 г. участвовали семь команд, в том числе сборная из села Верховино Свердловской области, которая второй год приезжает на игры в Тюмень.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил представитель Совета лиги дворового хоккея Тюмени Вячеслав Костыгин.

"В мастер-шоу несколько конкурсов, примерно как на КХЛ – крупная скорость, броски на меткость, передачи на меткость, командные эстафеты и буллитная серия. Матч звезд - делимся на две команды и играем в формате 3Х3, короткий матч. И в конце награждаем индивидуально и команды. Есть переходящий кубок. В прошлом году победила команда "Пушка страшная" из Заречного, у них площадка в районе Европейской площади", - сказал Вячеслав.

Последние матчи по определению победителя чемпионата прошли накануне. Первое место завоевала команда 8 школы района КПД. Второе – "Мотор", третье – "Верховино".

В состав сборных входят мужчины от 20 до 50 лет и старше. Все они увлечены игрой, находят время на хобби.

"В детстве занимался хоккеем. Друг позвал, второй год участвую в команде Заречного микрорайона. Я работаю монтажником, время на то, чтобы заниматься хоккеем, находим всегда, ведь это была мечта. В неделю по три раза собираемся по полтора часа. На поле около 94 школы тренируемся", - говорит Артём Кушнеревич.

Инженер-технолог, нападающий из сборной "Энтузиаст" Дмитрий Лялигин на коньках с шести лет. Отец привил любовь к хоккею, он даже успел поиграть в профессиональной команде. Спорт должен присутствовать в жизни человека, уверен он.

"Хоккей помогает в жизни – это лучше, чем лежать на диване. Когда есть хобби, это интересно. Мы играем круглый год, для этого есть закрытые площадки. Сын тоже занимается спортом, мини-футболом", - рассказал Дмитрий.

Сезон дворового хоккея на открытом льду в Тюмени завершился. Новый сезон откроют в конце ноября - начале декабря 2023 года. Он будет пятым, поэтому откроют его празднично.

Анжела Лебедева