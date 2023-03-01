37 пьяных водителей остановили на дорогах Тюменской области в выходные дни

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

37 пьяных водителей отстранили сотрудники Госавтоинспекции от участия в дорожном движении в Тюменской области в выходные дни. В Ишиме автоинспекторы задержали автомобиль 45-летнего местного жителя. Показания алкотестера составили 0,71 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пил пиво в гостях, а потом сел за руль и пьяный поехал домой.

В с. Уват автоинспекторы отстранили от управления транспортом 17-летнего подростка, не имеющего водительского удостоверения. Водитель пояснил, что взял машину без разрешения у родителей. Он был нетрезв, показания алкотестера - 0, 23 мг. Информация будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.