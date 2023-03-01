Роспись Троицкого храма в Омутинском районе законсервируют

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Консервационные работы пройдут в Троицкой церкви в селе Южно-Плетнево Омутинского района. На выполнение в том числе противоаварийных работ на выявленном объекте культурного наследия заключен муниципальный контракт. Об этом сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

"Планируется устройство временной крыши, исключение доступа на объект посторонних людей, усиление конструкций, закрепление и консервация красочных слоев и штукатурного основания живописи", — сообщили в комитете.

Проектная документация на проведение работ разработана в 2022 году.

Троицкая церковь построена в 1906 году, является образцом сельского храма в формах псевдорусского стиля, уникальна своей настенной живописью.

Настенная живопись Троицкого храма | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Настенная живопись Троицкого храма | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

В советские годы церковь была закрыта, из нее убрали все иконы и сняли купола. В 1930–1960 годы в здании поочередно размещались сельский клуб и зерносклад. До последнего времени церковь пребывала в заброшенном состоянии.